Прошка Сунтарский отправился по этапу — Телеграм

Сегодня судья Верховного суда РС(Я) Денисенко огласил приговор Прошке Сунтарскому, отправив его на 8,5 лет в колонию особого режима, но, вынеся оправдательный приговор по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает тгк Торбозное радио. Прокопия Тимофеева называют «королем преступного мира Якутии». Прошка Сунтарский — главный криминальный авторитет Якутии

Фото: Sakhalife Источник: тгк Торбозное радио

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