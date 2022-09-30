30.09.2022
19:19
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Судебная хроника

Прошка Сунтарский отправился по этапу — Телеграм

Сегодня судья Верховного суда РС(Я) Денисенко огласил приговор Прошке Сунтарскому, отправив его на 8,5 лет в колонию особого режима, но, вынеся оправдательный приговор по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает тгк Торбозное радио. Прокопия Тимофеева называют «королем преступного мира Якутии».

Прошка Сунтарский — главный криминальный авторитет Якутии
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Торбозное радио

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