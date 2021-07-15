«Прощеные дни» на оплату капремонта

С 14 июля НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», в целях стимулирования населения к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), объявляет начало акции по оплате взносов на капитальный ремонт без пени «Прощеные дни», которая продлится по 30 августа 2021 года.

При погашении задолженности по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а также начисления по взносам на капитальный ремонт по август включительно в период проведения акции, начисление пени за своевременную оплату взносов не производится. Собственники помещений, выполнившие данное условие акции, также освобождаются от ранее начисленных, но неоплаченных пени.

Участники акции: собственники многоквартирных домов (физические и юридические лица), расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания (ведется исполнительное производство службой судебных приставов по Республики Саха (Якутия), а также заключены соглашения о реструктуризации.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) призывает граждан принять активное участие в акции и напоминает о необходимости ежемесячной оплаты взносов на капитальный ремонт.

Уважаемые собственники! Не упустите возможность рассчитаться с накопленными долгами и сэкономить на начисленных пени!

Оплата задолженности и текущего начисления по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах может быть произведена следующими способами:

* в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;

* в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);

* через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;

* в отделениях ФГУП «Почта России»;

* в кассах ООО «РКЦ ЖКХ»;

* в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;

* через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;

* через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;

* через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата онлайн», «Личный кабинет».

— [ ] Дополнительная информация по тел: 319-014 (доп. *130#, *131#)

mail: fondkr14@mail.ru

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