Прощеное воскресенье 2021 — какого числа, что нужно делать, приметы

Прощеное воскресенье- четвёртое и последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православии (седьмое воскресенье перед Пасхой), которое следует после Недели о Страшном Суде, последний день, когда, согласно Типикону, разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты.

Входящее в название славянское слово «сыропустная» обозначает «сыр опускаю», то есть «сыр оставляю»; по-гречески дословный перевод Κυριακή της Τυρινής — это «Воскресенье сырное» (греч. τύρευμα — сыр) или Κυριακή της Τυροφάγου — это «Воскресенье сыроеда».

В православии Великий пост — предваряется днём, который именуется Прощёным воскресеньем. В 2021 году этот день приходится на 13 марта. В этот день православные христиане на литургии имеют возможность слышать чтение Евангелия, где говорится о прощении грехов, о посте и о собирании небесных сокровищ.

В этот день все верующие просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, чтобы очистить сердце от грехов на исповеди и с чистым сердцем встретить Пасху — день Воскресения Иисуса Христа.

В этот день последний раз употребляется скоромная пища (но без мяса).

В этот день вспоминает Церковь страшную трагедию, свершившуюся с человечеством на заре его истории — изгнание его, в лице общего нам всем праотца Адама, из Рая.

Традиции: проводы Масленицы

Воскресенье — это кульминация всей масленичной недели.

В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Начинают совершать великопостные службы. На следующей неделе иногда проводились «тужилки по Масленице».

Церковь о СМС‐рассылках с извинениями в Прощенное воскресенье относится скептически. Так как, по мнению церкви «Покаяние и искреннее прощение не имеют ничего общего с веерной СМС-рассылкой близким».