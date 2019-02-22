Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы

В завершающий день Масленицы — 10 марта состоится прощеное воскресенье.

В этот день еще можно есть молочные продукты, но уже нельзя есть мясо, как и всю масленичную неделю.

Самое важное в этот день — попросить прощения не только у близких, но и у знакомых — всех тех, кого мы могли ненароком обидеть.

Делается это для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой. На слова прощения принято отвечать: «Бог простит, меня прости» или «Бог простит, и я прощаю». Мысленно просить прощения нельзя.

Также в Прощеное Воскресенье на вечернем богослужении в храмах совершается Чин прощения. Настоятель говорит напутственное слово перед Великим постом, кланяется прихожанам и просит у них прощения. Затем все священнослужители и прихожане просят друг друга простить их.

Приметы

В народе в Прощеное воскресение было принято мыться в бане – вместе с душой очищать тело. Также говорят, что в этот день нельзя думать о плохом, жаловаться, раздражаться, вступать в конфликты и провоцировать их.