11.11.2022
19:31
156

Финансы

Прощенные дни: капремонт можно будет оплатить без пени

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявляет о старте ежегодной предновогодней акции «Прощённые дни» с 15 ноября по 31 декабря 2022 года сообщает ЯСИА. Жители республики могут оплатить взносы без пени. Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания, а также если заключены соглашения о реструктуризации. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) призывает граждан принять активное участие в акции и напоминает о необходимости ежемесячной оплаты взносов на капитальный ремонт.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх