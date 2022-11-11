Прощенные дни: капремонт можно будет оплатить без пени

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявляет о старте ежегодной предновогодней акции «Прощённые дни» с 15 ноября по 31 декабря 2022 года сообщает ЯСИА. Жители республики могут оплатить взносы без пени. Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры судебного взыскания, а также если заключены соглашения о реструктуризации. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) призывает граждан принять активное участие в акции и напоминает о необходимости ежемесячной оплаты взносов на капитальный ремонт.