Прощание с Сергеем Ацегейдой состоится в Русском театре

В это трудно поверить, но, к сожалению, это горькая правда. 21 февраля 2022 года не стало нашего коллеги и друга Сергея Ацегейды. Много лет Сергей был заведующим музыкальной частью Русского театра им. А.С. Пушкина, был занят во многих спектаклях как актер и музыкант. Благодаря ему наш театр звучал, пел и дарил потрясающие музыкальные спектакли нашим зрителям. Жизнь Сережи оборвалась трагически и слишком рано. Для всего нашего театра это невосполнимая потеря и большое горе.

Прощание состоится 25 февраля в 12.30 в Русском театре имени Александра Пушкина (г. Якутск, проспект Ленина, 21).

Сергей Валерьевич Ацегейда — музыкант, певец, актер, композитор, аранжировщик. Окончил Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, сразу был принят солистом оперы в Государственный театр оперы и балета, где проработал пять лет. В 2009 году был принят актером в труппу Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина. Наиболее яркие роли: Андрей Белов в «Два берега одной Победы» В. Федорова, Яша «Вишневый сад» А. Чехова, Петр Ласиниус «Созвездие Марии», Сенька «Страсти по ямщику» В. Харысхала. В 2015 году был назначен на должность заведующего музыкальной частью театра. Сергея не стало 21 февраля 2022 года.