01.03.2020
16:49
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Общество

Прощай, масленица!

1 марта в мраморном зале Дома дружбы народов провели праздничное мероприятие «Прощай масленица», посвященное прощеному воскресенью, где приняли участие самодеятельные коллективы: народный хор русской песни «Раздолье» с детьми младшей и средней группы хора, ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», ансамбль казачьей песни «Вольница», народный вокальный ансамбль «Русь», народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз».

На протяжении всего мероприятия звучали русские песни, плясовые и хороводные композиции. В зале царили веселье, смех и радостное весеннее настроение.

Какой же праздник без блинов! Кружевные, румяные, с фруктами, вареньем, медом.

Завершилось праздничное мероприятие  традиционным сожжением чучела «Масленицы» под веселый хоровод с песней «Гори, гори ясно». Все участники мероприятия дружно  и весело проводили Зиму и встретили долгожданную Весну!!!

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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