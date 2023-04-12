Прощай, 17-й квартал? Будет расселено 2280 квартир

В рамках строительства мкр «Спортивный» будет расселена 2281 квартира на 17 квартале, сообщает тгк @exostolicy

На их месте появятся 395 тысяч кв. жилых метров – 50 многоквартирных только домов, Запланировано расселение в пять этапов. Первый этап – квартал 2Б, расселение в 2023 году, и строительство в 2024-25 годах.

В микрорайоне планируются комбинированные дворы – часть будет отведена под открытые парковки, часть – под спортивные и детские площадки. Также в квартале 4В появится крытый теплый гараж с парковочными местами.

Внутри квартала появятся двухполосные дороги с возможностью расширения до четырёх полос.