Прощаемся с «вмененкой». Что делать предпринимателям?

С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим — система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

Налогоплательщики ЕНВД вправе перейти на иные режимы налогообложения. Так, юридические лица могут перейти на общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения (УСН). Индивидуальные предприниматели кроме указанных выше режимов могут выбрать патентную систему налогообложения (ПСН). Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе применять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Для выбора оптимального налогового режима рекомендуем воспользоваться информационными онлайн-сервисами, размещенными на сайте ФНС России «Налоговый калькулятор — Выбор режима налогообложения» и «Какой режим подходит моему бизнесу?».

Для перехода на иные специальные налоговые режимы с 01 января 2021 года необходимо подать следующие документы:

— при переходе на УСН — уведомление по форме № 26.2-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;

— при переходе на ПСН — заявление на получение патента по форме № 26.5-1 в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН;

— при переходе на ЕСХН — уведомление по форме № 26.1-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года.

!! Организации и предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Уведомление (заявление) о применении выбранного режима налогообложения можно подать через Личный кабинет индивидуального предпринимателя, Личный кабинет юридического лица, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), почтовым отправлением с описью вложения или лично в территориальный налоговых орган после снятия ограничений в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.