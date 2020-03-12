Прошел юбилей концертмейстера Альбины Герасимовой

12 марта в концертном зале Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова прошел концерт класса Альбины Ильиничны Герасимовой, доцента, отличника культуры РС(Я), заслуженного работника образования РС(Я), посвященный 50-летию концертмейстерской работы, 20-летию педагогической деятельности в Якутском музыкальном колледже им. М.Н. Жиркова, а также 25-летию педагогической деятельности в Высшей школе музыки РС(Я).

Концерт состоял из трех частей: в первой части выступили нынешние студенты Альбины Ильиничны, во второй части – выпускники, сейчас работающие в концертмейстерами и преподавателями в Высшей школе музыки РС(Я) и не только, а третья часть полностью была посвящена поздравлениям.

Высшая школа узыки РС(Я) выражает большую благодарность, и от чистого сердца поздравляет Герасимову Альбину Ильиничну с юбилеем, желаем дальнейших творческих высот, головокружительных побед и талантливых учеников!

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