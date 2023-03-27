27.03.2023
20:52
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Политика
Прошел семинар с участниками предварительного голосования «Единая Россия» в Якутскую городскую думу
Провели установочный семинар с зарегистрированными участниками предварительного голосования партии «Единая Россия» в Якутскую городскую думу. Их пока 7 человек, сообщает Виктор Федоров своем в телеграм-канале.
Руководитель МОП Якутска рассказал о принципах проведения, открытости и необходимости привлекать избирателей. Политтехнолог и юрист рассказывают о порядке проведения предварительного голосования, агитации, видеороликах и существующих ограничениях. Ответы на вопросы. Довольно живо прошло общение в течение одного часа.
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