27.03.2023
20:52
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Политика

Прошел семинар с участниками предварительного голосования «Единая Россия» в Якутскую городскую думу

Провели установочный семинар с зарегистрированными участниками предварительного голосования партии «Единая Россия» в Якутскую городскую думу. Их пока 7 человек, сообщает Виктор Федоров своем в телеграм-канале.

Руководитель МОП Якутска рассказал о принципах проведения, открытости и необходимости привлекать избирателей. Политтехнолог и юрист рассказывают о порядке проведения предварительного голосования, агитации, видеороликах и существующих ограничениях. Ответы на вопросы. Довольно живо прошло общение в течение одного часа.

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