Прошел республиканский молодежный слет юнармейцев

Росгвардия провела занятие в «Школе Юнармейца» на базе центра «Авангад» для участников слета Юнармии

Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» совместно с другими ведомствами республики в Якутске проведен республиканский молодежный «Слет Юнармии».

В эти дни для юнармейцев были организованы конкурсы, турниры, обширная образовательная программа и увлекательные мастер-классы. На базе центра «Авангард» проведены учебно-методические курсы с участием представителей правоохранительных органов.

Росгвардию представили сотрудники Якутского отдела вневедомственной охраны, которые продемонстрировали боевые приемы, действия при задержании вооруженного преступника, а также организовали выставку специальных средств, которая стала центром притяжения для юнармейцев. Ребята имели возможность примерить обмундирование сотрудника группы задержания, задать интересующие вопросы росгвардейцам и, конечно, запечатлеть событие на коллективном фото.

Стоит отметить, что в слете приняли участие 7»а» класс Росгвардии Нижне-Бестяхской СОШ №2 Мегино-Кангаласского района и подшефный клуб ОВО Росгвардии по Олекминскому району «Альфа».