Прошел первый в Якутии молодежный нефтегазовый слет

Впервые в Якутии с 6 по 8 октября прошел молодёжный нефтегазовый слет, организованный ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» при участии Малой академии наук РС(Я).

Мероприятие состоялось в рамках системы непрерывного образования нефтяной компании «Роснефть» «Школа — вуз — предприятие» с участием высоко квалифицированных экспертов и молодых специалистов нефтегазовой отрасли.

Слет проводился в целях развития талантливой молодежи Якутии и ее знакомства и ориентацию на инженерные профессии нефтегазового комплекса.

Приняли участие 100 учащихся 9-11 классов, в том числе 55 учеников сети политехнических школ РС(Я) и 44 учащихся профильных Роснефть-классов из Якутска, Ленска и Мирного.

Прошли различные профориентационные игры, мастер-классы, квест и квиз. А сегодня, в последний день состоялась защита проектов — команды представили свои итоги работы.

С завершением слета учащихся поздравила и от имени Министерства образования и науки РС(Я) поблагодарила компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Роснефть» за проведение мероприятия Алевтина Аргунова, первый заместитель министра образования и науки РС(Я).

«Одним из приоритетных направлений нашей работы является сотрудничество с корпорациями: открытие корпоративных классов и развитие профильного образования. Думаю, что участники слета, буквально с нуля разработавшие такие замечательные проекты, внесут свою лепту в развитие кадрового потенциала нашей республики», — сказала Алевтина Петровна.