Прошел первый день выборов мэра Якутска

Свыше 13 тысяч человек проголосовали за кандидатов в мэры столицы республики в первый день выборов, передает телеканал «Якутия 24».

«На данный момент отчитались свыше 30% участковых избирательных комиссий, проголосовали чуть более 13 тысяч человек», — сообщила председатель избирательной комиссии городского округа Алла Самойлова. Полная информация о количестве проголосовавших будет опубликована на сайте ЦИК РФ.

Выборы мэра Якутска продолжатся 27 и 28 марта. Итоги подведут 28 марта после 20.00 по якутскому времени.

На пост главы города претендуют шесть кандидатов: Евгений Григорьев от «Единой России», Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от «Справедливой России», Айал Прокопьев от «Родины», Евгений Рябченко от ЛДПР и Иван Комаров от «Гражданской платформы». Всего действуют 122 избирательных участка — 118 на территории Якутска и четыре в местах временного пребывания избирателей.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/politika/bolee-13-tyisyach-chelovek-prinyali-uchastie-v-vyiborax-mera-yakutska-26-marta