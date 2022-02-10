10 февраля 2022 г. прошел открытый онлайн-урок эвенкийского языка во 2 «В» классе СОШ №26 г. Якутска в рамках Декады родных языков народов Якутии.

Эвенкийский класс в СОШ №26 был открыт по инициативе самой школы и Ассоциации эвенков Якутии при поддержке администрации г. Якутска в сентябре 2020 года.

Министерством образования РС (Я) были предоставлены учебные пособия, для второго года обучения используется учебник «Эвэды турэн 2 класс», авторы Ф.М. Леханова, М.М. Кулешова.

Учитель эвенкийского языка Петухова Валерия Великтоновна ведет уроки эвенкийского языка «Эвэды турэн» 2 часа в неделю, литературного чтения «Литературнай таҥивун» — 1 час.

Сегодня темой открытого онлайн-урока было «Предметыл признакилватын ичэвкэндерил турэр» (Слова, обозначающие признак предмета).

Ученики прослушали учителя, прочитали и перевели текст «Делэки» про горностая, ответили на вопросы учителя, получили новые знания по словообразованию.

Дети были активны, слушали своего учителя.

После урока прошло обсуждение с другими учителями, представителями Ассоциации эвенков РС (Я): очень хорошо оценили работу учителя, дали рекомендации по произношению, поддержке способных учеников, использованию дополнительного материала.

Урок прошел продуктивно, доступно, школьники активно отвечали на вопросы. И школьники, и учитель были в красивых национальных нарядах.

Дети, не знающие родного эвенкийского языка, за 2 года обучения стали понимать слова, умеют читать, переводить, анализировать. И мы уверены, что к окончанию школы будут владеть родным эвенкийским языком, благодаря администрации школы, общественности КМНС и самое главное — желания родителей и самих учеников.

Анастасия Куличкина,

Член правления Ассоциации эвенков Якутии,

ведущий методист по традиционной культуре КМНС

Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского