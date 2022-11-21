Прошел национальный фестиваль «Живая энергия северных игр»

19 ноября в ДДН им. А.Е. Кулаковского прошел Национальный фестиваль-состязание «Живая энергия северных игр — 2022». Молодежь, студенты г.Якутска соревновались в играх коренных малочисленных народов Севера: прыжках через нарты, метании аркана-маута, стрельбе из лука, эвенкийских играх «Ноори», «Ловля хариуса», эстафете.

Показали ловкость и сноровку пять команд: эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн», Молодежный Совет Ассоциации КМНС РС (Я), Якутский промышленный техникум, Якутский автодорожный техникум, Якутский индустриально-педагогический колледж.

Остановимся на некоторых этапах подробнее. «Метание маута» — состязание оленеводов: участвуют 2 человека из команды. Маут – это веревка-лассо для ловли оленей, длиной от 10 метров. Задача игры – забросить маут на установленные рога оленя, находящиеся на расстоянии 9-10 метров. Засчитывается количество захватов маутом отростков рогов. За попадание на один отросток рога присваивается один балл. Даются 1 пробный и 1 зачетный броски.

«Ноори» — эвенкийская игра. Ноори – это деревянная палка длиной около 1 метра. Не выходя из небольшой площадки, нужно максимально долго удерживать палку на тыльной стороне ладони.

«Ловля хариуса» — эвенкийская игра. На длинней веревке вывешивается макет рыбы хариуса из дерева. Участник с разбега, отталкиваясь одной ногой, должен задеть «хариуса» маховой ногой. В следующем этапе рыба поднимается выше на 3-5 см. Состязание продолжается до тех пор, пока не останется абсолютный чемпион.

Эстафета — бег на «копытах», бег на чурках, бег на снегоступах, бег с путами на ногах. «Копыта» и чурки изготовлены из дерева, имитируют оленьи копыта, удерживаются веревками. Снегоступы – широкие короткие охотничьи лыжи. Бег с путами на ногах взят из эвенкийской игры «Бег стреноженных оленят». Судьи фиксируют на секундомере время каждой команды.

На таких азартных, зрелищных играх не остались без внимания и зрители. Для болельщиков провели юкагирскую игру «Толкание бревна». С двух сторон бревна участники встают друг против друга. Цель: вытолкать противника за линию.

Члены судейской коллегии:

1. Софронов Петр Николаевич, председатель жюри, член правления Ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия);

2. Никитин Егор, Кобяйский район, многократный чемпион, призер РС (Я) по боксу и кикбоксингу, боец ММА;

3. Колесов Иван, Кобяйский район, призер республиканских турниров по северному многоборью и якутским прыжкам;

4. Кривошапкин Айан, Кобяйский район, призер республиканских турниров по северному многоборью, Игр Манчары, Игры народов Якутии;

5. Ефремов Никифор, Кобяйский район, член Молодежного Совета АКМНС РС (Я), знаток национальных игр.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место — команда Якутского индустриально-педагогического колледжа им. В.М. Членова.

2 место — команда Якутского автодорожного техникума.

3 место — команда эвенкийского фольклорного ансамбля «Гиркилэн».

Дипломом за рекорд в игре «Прыжки через нарты» награжден Августин Петров, студент Якутского автодорожного техникума.

Дипломом за рекорд в игре «Ловля хариуса» награжден Стас Алексеев, студент Якутского индустриально-педагогического колледжа им. В.М. Членова.

Фестиваль украсили исполнившая северный танец Дарима Тагмитова, студентка 1 курса Якутского индустриально-педагогического колледжа им. В.М. Членова; Илларион Садовников- Хоглинька с песней «Дьукээбил уола».

Проект «Живая энергия северных игр» проведен с целью сохранения и развития традиций культуры многонационального народа Российской Федерации, приобщения к культурным ценностям народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), содействия воспитанию патриотизма и уважения к Родине, оздоровления подрастающего поколения.