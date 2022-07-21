21.07.2022
10:12
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Якутия

Прошел единый день приемов по защите прав предпринимателей

19 июля Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) провела Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей.

Целью данного мероприятия является просвещение граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей в области защиты прав предпринимательства.

В данном мероприятии приняли участие —  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина и , Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Марина Богословская

В течение дня Альбина Кычкина и Марина Богословская осуществляли прием граждан, представителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

На приеме Альбина Кычкина и Марина Богословская дали консультации по защите прав предпринимателей и принимали заявления для последующей помощи в защите законных прав и интересов граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Фото: предоставлено РОПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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