05.09.2019
18:05
72
Якутск
Прошагаем город вместе!
8 сентября в рамках празднования 387-летия Якутска пройдет туристический командный квест «Прошагай город».
Проект реализуется некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и компанией Google и направлен на создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в российские моногорода.
В рамках мероприятия участники нанесут на google-карты новые туристические объекты города, а также дополнят уже существующие фотографиями и отзывами.
Окружная администрация города Якутска приглашает всех желающих принять участие в квесте «Прошагай город» 8 сентября, начало в 12.00 на площади Ленина, главная сцена.
Источник: Якутск.рф
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