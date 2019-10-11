Прорывные идеи для развития Якутии ждут от этого сотрудничества

Республика Саха (Якутия) и Сибирское отделение Российской академии наук объединят усилия для взаимодействия по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории региона. Соглашение о сотрудничестве сторон 10 октября подписали глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик Валентин ПАРМОН.

Ключевыми направлениями сотрудничества глава Якутии Айсен Николаев и председатель СО РАН Валентин Пармон считают совместные научные проекты в сфере социально-экономического развития республики, взаимодействие по реализации комплексных научных и научно-технических программ, привлечение инновационных технологий и их апробацию в экстремальных климатических условиях Якутии. Речь также идет о координации деятельности Объединенных ученых советов СО РАН и Академии наук Республики Саха (Якутия) по приоритетным направлениям развития науки и технологий, о содействии в создании в регионе Научного центра мирового уровня в рамках реализации национального проекта «Наука» и о подготовке высококвалифицированных кадров для развития якутской науки.

По словам Айсена Николаева, развитие такого огромного региона как Якутия абсолютно невозможно без серьезного вовлечения в этот процесс научного потенциала республиканских научных сообществ и Сибирского отделения Российской академии наук.

«Учитывая огромный потенциал Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук для реализации Стратегии социально-экономического развития республики на ближайшие десятилетия, применение науки нам необходимо по всем направлениям, начиная от развития производительных сил, заканчивая вопросами гуманитарного характера. И соглашение, которое нами сегодня подписано, как раз предусматривает более активное вовлечение СО РАН и в целом Российской академии наук в социально-экономическое развитие республики», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

В свою очередь Валентин Пармон озвучил, что Республика Саха (Якутия) является самой большой республикой, входящей в состав Сибирского макрорегиона Российской академии наук. Якутия исторически входит в состав трех регионов Российской Федерации, которые обеспечиваются деятельностью СО РАН.

«Якутский филиал СО РАН был образован раньше, чем Сибирское отделение Академии наук Советского Союза. Поэтому вы одни из старейших и мудрейших регионов страны и лучше вас с проблемами, связанными с очень специфической зоной России – Арктикой – никто не разбирается. Мы в нашем соглашении как раз предусмотрели взаимное обеспечение работ в этой и в других областях, которые являются наиболее перспективными для развития экономики республики. Прежде всего, это геология, геологоразведка, создание инновационных материалов для применения в условиях Арктики и Севера. Также имеются вопросы, связанные с культурными и гуманитарными проблемами, медициной, сельским хозяйством. Я надеюсь, что в решении и изучении этих вопросов мы будем прекрасными партнерами», – выразил уверенность председатель СО РАН Валентин Пармон.

Отметим, что в рамках подписанного соглашения стороны рассчитывают на разработку прорывных идей и проектов, способствующих достижению высоких результатов в социально-экономическом развитии республики.