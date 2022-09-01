Прорыв в здравоохранении Якутии!

Юбилейный год Национального центра медицины богат на яркие знаковые события. Сегодня, 1 сентября в Республиканской больнице № 1 — Национальном центре медицины открылось новое специализированное подразделение — отделение неврологии и нейрогенетики на 25 коек под руководством одного из ведущих врачей-неврологов республики, заслуженного врача Российской Федерации, заслуженного врача Республики Саха (Якутия) Людмилы Тимофеевны Оконешниковой.

Национальный центр медицины откроет следующую страницу своей истории, связанную с оказанием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями нервной системы, используя при этом свой мощный диагностический потенциал и последние достижения медицинской науки. В работе отделения, бесспорно, будут задействованы лучшие врачи-специалисты многопрофильной клиники и, соблюдаться заложенные тридцатилетней практикой Национального центра медицины принципы коллегиальности и взаимопомощи.

Открытие отделения неврологии и нейрогенетики — это значительный прорыв и событие в здравоохранении республики. При взаимодействии всех мультидисциплинарных групп будет реализована передовая система лечения неврологических больных, основанная на успешном сочетании классической школы медицины и науки, достижений молекулярной генетики, нейрофизиологии.

Национальный центр медицины уверенно смотрит в будущее и продолжает трудиться и развиваться на благо населения республики, во благо здоровья.