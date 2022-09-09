Прорыв в лечении хронических гепатитов у детей

Профессиональной радостью делятся детские инфекционисты.

— Проблема лечения детей с хроническим гепатитом всегда была очень актуальна, — говорит главный внештатный инфекционист по детству Минздрава республики, врач-инфекционист Детской инфекционной клинической больницы Матрена Тогуллаева. — Проблема была в том, что у нас не было доступности к лекарственным препаратам. Раньше мы лечили детей с хроническим гепатитом С интерфероновой группой лекарств, это переносилось очень плохо, исходом лечения не у всех больных было выздоровление. Сейчас у нас появился очень хороший инструмент — второе поколение таблетированных препаратов, к тому же, в очень удобной лекарственной форме в виде саше для возраста от 3-х до 11 лет и таблеток для детей старше 12 лет. Это лекарственный препарат Мавирет (МНН: глекапревир+пибрентасвир). Форма саше Мавирета включен в РФ в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) в августе 2022 года.

— Как он действует?

— Если интерферон давал тяжелые побочные явления и переносился тяжело, то Мавирет дает 96-100 процентный результат излечения. Курс лечения составляет два месяца. Итоги работы ведущих клиник (Москва, Петербург, Самара), где лечат детей и с гепатитами, и с ВИЧ-инфекцией, и с сочетанными гепатитами, по данным 2021г. показывают отличные результаты, в рамках клинического исследования DORA эффективность режима продолжительностью от 8 недель составила 100%, включая пациентов с сочетанными диагнозами ВИЧ + ВГС. Даже эти дети со сложными, сочетанными диагнозами выздоравливают. Важно отметить, что на фоне терапии препаратом Мавирет не было отмечено ни одного серьёзного нежелательного явления и случаев отмены препарата. Так что это огромный шанс для нас, и мы обязаны им воспользоваться. Мавирет и переносится хорошо, и лечение можно проводить в режиме дневного стационара, мы можем наблюдать, лечить, проводить лабораторные исследования, не меняя привычных условий ребенка. Мавирет существует с 2019 года, мы могли наблюдать, как лечат им взрослых, препарат был разрешен для подростков (от 12 до 17 лет), сейчас он вошел в список жизненно важных препаратов, разрешенных детям от 3-х до 11 лет. Получается, пролечив ребенка с гепатитом, мы подарим ему качество жизни.

— Это прорыв в лечении хронических гепатитов!

— Мы очень благодарны нашему профессорскому составу Снежане Спиридоновне Слепцовой и Татьяне Геннадьевне Дмитриевой, Министерству здравоохранения республики, администрации нашей больницы. Благодаря им, мы выходим сегодня на высокие технологии, на предоставление такого дорогостоящего лечения. Только Федеральная программа может обеспечить такое лечение. Конечно, есть подводные камни, это то, что хронический гепатит С никак не проявляет себя в клинике, заболевание протекает в большинстве своем бессимптомно.

— Лечение будет адресным?

— Да, у нас есть список детей группы риска, мы знаем, кто может заболеть гепатитом (дети, рожденные мамами, болеющими гепатитом, ребенок, перенесший какие-то операции, переливание крови, ВИЧ-инфицированный ребенок). В группе риска находятся дети, живущие в семьях, где болеют взрослые. Данный малый список детей находится под наблюдением участковых педиатров, но есть и не выявленный контингент детского населения.

— Вы уже начали скрининг?

— 5 августа (месяц назад!) мы получили утвержденный Минздравом РС (Я) приказ, и он уже актуален и принят к исполнению во всей республике. Что мы сделали в первую очередь? Мы обязали главных врачей больниц республики, чтобы все дети, которые поступают в стационары, были обследованы на хронические гепатиты: В, С, Дельта. Это необходимо и доступно. Финансовых проблем для проведения диагностических мероприятий нет, вся финансовая нагрузка ложится на приобретение препарата. Педиатрам на местах необходимо провести скрининговые диагностикумы и при положительных результатах выходить на врачей нашей больницы. Наша задача — более точно дообследовать детей с положительными скрининг-тестами, сформировать заявку в Минздрав РФ на предстоящий 2023 год с целью получения финансирования по Федеральной программе для лечения детей с хроническими гепатитами С. В нашем стационаре, начиная с 5 августа 2022 года все дети, поступающие с разными инфекционными заболеваниями, 100%-но проходят обследование на гепатиты. За короткий промежуток времени (в течение первого месяца скрининга), удалось выявить положительные результаты ИФА диагностики у двух детей. Теперь они находятся на этапе уточнения диагнозов и определения активности гепатитов. Кроме этого, мы закупаем адресно, на ребенка 13-ти лет, проживающего в улусе, таблетированный Мавирет на двухмесячный курс лечения. Как получим лекарственный препарат, сразу пригласим ребенка для прохождения лечения.

— Начало есть…

— Да, но клинические испытания препарата, которые проведены в ведущих клиниках России, показали, и наши гепатологи об этом говорят, что есть гепатиты с неизвестными причинами заражения, есть больные дети с невыясненными причинами заболевания. Этот контингент и выявляется уже во взрослом состоянии при манифестации гепатита, часто в периоде осложнений в виде циррозов и онкологических заболеваний печени. Поэтому на нас сейчас великая ответственность — своевременно выявить и вылечить детей с хроническими гепатитами С.

Очень хочется, чтобы профессиональная радость детских инфекционистов, их воодушевление, связанные с перспективой излечивания детей от хронических гепатитов, стала сегодня задачей каждого педиатра республики на выявление «ласкового убийцы», унесшего столько жизней!