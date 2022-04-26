26.04.2022
18:13
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Происшествия
ЧП: прорыв газовой трубы в центре Якутска!
Прорыв газовой трубы во время дорожных работ. Угрозы для населения — нет, сообщили пресс-служба МЧС Якутии и Сахатранснефтегаз.
Подробности сообщат позже.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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