26.04.2022
18:13
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Происшествия

ЧП: прорыв газовой трубы в центре Якутска!

Прорыв газовой трубы во время дорожных работ. Угрозы для населения — нет, сообщили пресс-служба МЧС Якутии и Сахатранснефтегаз.
Подробности сообщат позже.


Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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