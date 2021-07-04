Прорвались! Айаал Лазарев участвует в Олимпиаде!

Сегодня в соцсетях якутский вольник, чемпион и многократный призёр чемпионатов Азии, призёр Кубка мира Айаал Лазарев сообщил долгожданную для всех якутян новость: «Олимпиада, Токио, барар буоллубут! Саха Олимпиада5а барар буолбутунан, итии истин э5эрдэ! Саха ньо5ой, о5ото оссо ньо5ой!

Биир дойдулаахтарбар бар5а махтал!

Сахалар Итэ5элбит мээнэ буолбата5а, оссо тогул билиннэ! Летим на Олимпиаду в Токио. Всем большое спасибо за поддержку и тёплые слова».

Как сообщила Федерация вольной борьбы Кыргызской республики, в сборную которой входит якутянин, Лазарев получил лицензию в связи с уходом другого борца: «Сегодня Объединённый Мир Борьбы «UWW» сообщил, что в связи с нарушением антидопинговых правил во время квалификационного мирового олимпийского турнира по вольной борьбе в Софии (Болгария) Сумитом Маликом, спортсменом из Индии, следующим обладателем Олимпийской лицензии в соответствующей весовой категории — 125 кг является ЛАЗАРЕВ Айаал!!!»