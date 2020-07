View this post on Instagram

Пророк Валера поможет мэрии Якутска 😇 . Фотофакт: Нашелся желающий содержать Пункт передержки животных в Якутске 🤷‍♀️ . Фото из присланного . #sakhalife #сахалайф #пунктпередержкиякутск #мэрияякутска #бродячиесобаки #бродячиепсы #доброволец #сарданаавксентьева #чудомэр #всерешаетчеловек