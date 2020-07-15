15.07.2020
11:21
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Желток

Пророк Валера поможет мэрии Якутска

В мэрию Якутска обратился официально зарегистрированный Пророк Валера с предложением взять на содержание скандальный Пункт передержки животных

Фото: Из присланного
Источник: Из присланного
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