15.07.2020
11:21
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Желток
Пророк Валера поможет мэрии Якутска
В мэрию Якутска обратился официально зарегистрированный Пророк Валера с предложением взять на содержание скандальный Пункт передержки животных
Фото: Из присланного
Источник: Из присланного
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