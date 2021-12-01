Проректор АГАТУ: Удалось поймать только одну собаку из восьми. Бирок на них нет

Проректор АГАТУ по административно-хозяйственной работе Олег Усов: «Мы неоднократно подавали заявку на отлов собак»

Утром 30 ноября в социальных сетях появилось сообщение о нападении стаи собак на пожилую женщину в районе ипподрома Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). Днем ранее эта же стая напала на студентку второго курса — укусили за ногу.

«Собаки напали на пожилую женщину 30 ноября в районе 11 часов утра. У пострадавшей была порвана шуба, животные также попытались утащить ее шапку. Наш плотник Дмитрий Лексун отогнал собак и вернул шапку, а один из студентов после нападения помог пострадавшей перейти ипподром. Женщина была очень напугана и сильно плакала», —говорит проректор АГАТУ по административно-хозяйственной работе Олег Усов. Кроме этого, добавил Усов, все нападавшие собаки были без бирок пункта передержки.

Еще одно нападение, отметил Усов, произошло 29 ноября — пострадала студентка второго курса АГАТУ. Одна из собак укусила девушку за голень, от серьезных повреждений ее спасли ватные штаны. Пострадавшая обратилась к врачам и написала заявление в полицию.

Он подчеркнул, что университет 4 раза подавал заявку в пункт передержки, но ответа не получил. Также сотрудники университета несколько раз звонили в ЕДДС Якутска, заявку принимали, но никаких действий по отлову не было предпринято.

«Подобные случаи происходят на нашей территории уже не первый раз. Со своей стороны мы тоже ничего не можем сделать. Мы неоднократно подавали заявку на отлов, но пункт передержки не реагировал на обращение. Только вчера откликнулись на заявку, но смогли поймать только одно животное из восьми, потому что они очень мобильные и быстро прячутся, когда приезжает машина», — объяснил Олег Усов.

Как заявили в прокуратуре Якутска, по факту нападения стаи собак, попавшего на видео, организована проверка.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечению уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — говорится в сообщении.

В МВД Якутии устанавливают обстоятельства нападений, произошедших на территории университета.