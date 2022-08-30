30.08.2022
17:16
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Происшествия

Пропавшую 10 дней назад бабушку ищут в Усть-Алданском улусе

20 августа женщина 1948 года рождения вышла из дома в селе Мындаба и ушла в неизвестном направлении. Сообщение о пропаже поступило вечером 25 августа.

Поиски ведут 58 человек, в том числе кинолог с собакой — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

В Усть-Алданском улусе потерялась 70-летняя бабушка
Фото: Пресс-службы администрации Усть-Алданского района
Источник: https://t.me/yk24ru

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