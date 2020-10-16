Пропавший якутянин всю ночь блуждал по лесу

Розыск без вести пропавших лиц – одно из основных направлений деятельности полиции. По каждому заявлению о пропаже человека затрачиваются немалые силы и средства.

Так, в одном из сел Аллаиховского района Якутии 28-летний мужчина на своей моторной лодке повез людей на участок и не вернулся. С заявлением о розыске в полицию обратились обеспокоенные родные.

На розыск без вести пропавшего незамедлительно был мобилизован личный состав отделения полиции. Сотрудники прочёсывали территорию близлежащего лесного массива, обследовали окрестности, заброшенные дома и все возможные места пребывания, проводили беседы с гражданами. В результате предпринятых мер, а также благодаря слаженной работе правоохранителей, мужчину обнаружили в одном из охотничьих домов. Как выяснилось, у лодки сломался мотор. С помощью весел мужчина смог причалить к берегу. В лесном массиве он обнаружил охотничий дом, где и переждал ночь.

Второй случай произошел в Мегино-Кангаласском районе. В дежурную часть полиции обратился брат без вести пропавшего. Как оказалось, мужчина отправился искать свой домашний скот. Однако, к вечеру коровы самостоятельно вернулись домой, а их хозяин пропал. Ситуацию осложнило то, что в тот день шел обильный снегопад. На розыск без вести пропавшего незамедлительно был мобилизован личный состав сотрудников полиции. На следующий день полицейские обнаружили пропавшего мужчину в лесном массиве в 20 километрах от села. Как оказалось, мужчина из-за погодных условий заблудился в лесу. На протяжении всей ночи он ходил без остановки, чтобы не дать себе заснуть и не замерзнуть.

Все без вести пропавшие возвращены в семьи, их жизни и здоровью ничего не угрожает.