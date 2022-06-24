24.06.2022
20:35
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Происшествия

Пропавший Ан-2 ищут четвертый день

Работы по поиску пропавшего самолёта в Кобяйском улусе продолжаются Сегодня вертолётами Ми-8 МЧС России и а/к «Полярные авиалинии» визуально было обследовано 4 000 кв. км., также для обследования используется радиотехнический поиск.


Поиски положительных результатов не дали. На завтра запланирована работа авиации МЧС России и а/к «Полярные авиалинии», сообщает тгк @YakutiaOpershtab

Фото: @YakutiaOpershtab
Источник: @YakutiaOpershtab

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