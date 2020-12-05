05.12.2020
12:29
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Происшествия

Пропавших юношей обнаружили в заброшенном якутском поселке

Двух молодых магаданцев, которые выехали из Якутска на неподготовленной легковой машине, обнаружили в заброшенном поселке Кураанах Салаа в 100 км от села Томтор.  Об этом в ЯСИА сообщили в пресс-службе МВД республики.

Участковый уполномоченный полиции села Томтор, получив информацию о розыске без вести пропавших, начал поиски их автомашины. Он обследовал старую трассу, которой не пользуются водители. Молодые люди были обнаружены в заброшенном поселке Кураанах Салаа в 100 км от села Томтор.

Напомним, что один из молодых людей обнаружен живым, но в тяжёлом состоянии. Второй магаданец не выжил. Лейтенант полиции предпринял все необходимые меры для спасения молодого человека: проинформировал дежурную часть Отделения МВД России по Оймяконскому району, больницу и привлёк в помощь жителей села Томтор.

По информации Минздрава Якутии, выживший пока не доставлен в центральную районную больницу. Известно только то, что состояние тяжелое.

Проверкой по произошедшему случаю занимаются следственные органы.

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Фото: из архива SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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