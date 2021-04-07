Пропавших девочек нашли в соседнем поселке

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился законный представитель двух 15-летних девочек и заявил об их пропаже.

Местонахождение подростков было установлено инспектором по делам несовершеннолетних Чульманского отделения полиции. Девочки находились у своего 16-летнего приятеля в посёлке Беркакит. С их слов, они захотели погулять.