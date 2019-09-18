Пропавшие жители Якутска были найдены в … запое

Причиной утраты родственных связей не всегда является криминал. Уход человека из дома может иметь множество причин, основными из которых являются ссора с родственниками, злоупотребление алкоголем и т.д.

Так, ранее в дежурную часть полиции г. Якутска обратилась пожилая мать 43-летнего мужчины с заявлением о розыске. Она рассказала, что её сын уехал на рыбалку и до сих пор не вернулся. Полицейские установили местонахождение без вести пропавшего на седьмой день. Как выяснилось, мужчина был в запое.

Также заставила поволноваться своих родных 41-летняя жительница г.Якутска, которая ушла и не вернулась домой. Заявление о пропаже женщины в полицию поступило 7 сентября от её тети, которая была очень взволнована тем, что её племянница не отвечает на звонки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и опросили всех знакомых и друзей пропавшей. В результате выяснилось, что женщина на протяжении нескольких дней распивала алкогольные напитки со своими знакомыми, а телефон, по её словам, она потеряла, поэтому не могла связаться с родственниками.

Уважаемые граждане! Помните, что необходимо сообщать своим близким о своих планах и местонахождении. Уважайте себя, своих близких и родных.