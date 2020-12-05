Пропавшие в пути 18-летние юноши найдены

Двое 18-летних юношей, которые пропали, выехав на автомашине из Якутска в Магадан, найдены в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района, передает телеканал «Якутия 24».

«Ночью 5 декабря в 120 километрах от Томтора обнаружена автомашина ″Тойота Чайзер″ с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. Один скончался», — сказала старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. Второй с признаками обморожения транспортирован в ближайшее медицинское учреждение. По данному факту проводится процессуальная проверка. Ранее о пропаже молодых людей 2002 года рождения сообщало МВД Магаданской области. Они выехали из Якутска 28 ноября, с тех пор их местонахождение было неизвестно.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/propavshix-po-puti-iz-yakutska-v-magadan-yunoshej-obnaruzhili-v-ojmyakonskom-rajone