Пропавшие при тушении лесного пожара глава наслега и волонтеры найдены живыми!

Через четыре дня мобилизованные на тушение лесного пожара, найдены живыми.

22.06.2021 г. на территории Куокунинского наслега возник лесной пожар на расстоянии 23 км от н. п. Куокуну. 29.06.2021 г. лесной пожар был ликвидирован. Однако, согласно информации ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» по итогам проведенного авиаоблета 01.07.2021 г. на месте возникновения лесного пожара имелось задымление.

В этой связи, в 23 ч. 15 м. 01.07.2021 г. группа под руководством главы СП «Куокунинский наслег» МИХАЛЕВА Леонида Петровича и мобилизованных граждан на мотобуксировщиках направились на место возникновения задымления. По настоящее время никто из них не выходит на связь, сообщила вечером 5 июля Служба спасения Якутии.

3 июля во время облета службой авиалесоохраны при осмотре местности было обнаружено транспортное средство «Соболь», но самих пропавших на месте не оказалось. На сегодняшнем облете ситуация не изменилась.

По решению Оперативного штаба КСЧ Сунтарского улуса организована работа по поиску пропавших, в данный момент выехала служба спасения и отправлена вездеходная техника. Дополнительно для поиска людей с помощью беспилотника с Нюрбинского района прибудет спасательная служба.

Служба спасения с представителями администрации прибыли на вездеходе шерп, и приступили к поиску. Сейчас с г. Нюрба вылетает оперативная группа спасателей на поиски под руководством начальника Нюрбинского псо Афанасия НОЕВА, отмечала Служба спасения Якутии.

По последним данным, группа на вездеходе нашла пропавших людей. Все живы и здоровы, сообщила Служба спасения Якутии.