Пропавшие оленеводы найдены!

🚨 Вечером 19 сентября 2022 года оперативному дежурному ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что пропали оленеводы КРО «Берелях», предположительно в районе «Хромской губы» Аллаиховского улуса, выходили на связь с родственниками по спутниковому телефону и сообщили, что у них сломалась лодка, после чего с ними пропала связь.

🚁 Утром по последним координатам, полученным со спутникового телефона на поиски оленеводов вылетели спасатели Колымского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» на вертолете МИ-8 Полярных авиалиний.

👏🏻🙏🏻 20 сентября спасатели быстро определили местонахождение оленеводов. Пропавшие найдены в северной стороне Хромской губы Аллаиховского района, они живы и здоровы.