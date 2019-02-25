Пропавшие мужчины в Анабарском районе найдены

Еще двое мужчин в удовлетворительном состоянии найдены в Анабарском улусе.

Поисковая группа следовавшая по следам пропавших доехала до оленеводческого стада и установила, что 2 пропавших мужчин, вчера добрались до стада и остановились там переночевать, после чего сегодня 25.02.2019 года уехали дальше в с. Сындасско

Напомним, 23 февраля 2019, в Юринг-Хайнском наслеге Анабарского района Республики Саха (Якутия) объявлено чрезвычайное положение, в связи с поисками 3 потерявшихся человек не доехавших до с. Сындаасско.