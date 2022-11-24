Пропавшего в Якутске мужчину нашли в морге

Вышел с работы и пропал без вести. В Якутске почти месяц ищут пожилого мужчину.

На новом месте работы Валентин Ирдынчеев отработал всего две смены.

На фото: Валентин Ирдынчеев. Фото предоставлено родственниками пропавшего

63-летний Валентин Ирдынчеев утром 1 ноября вышел с работы и пропал без вести. Он работал охранником на одной из металлобаз по улице Советской армии.

Поиски Валентина завершились почти месяц спустя. Как сообщила его супруга, тело было найдено в морге. Следствию теперь предстоит выяснить, что предшествовало гибели пожилого человека. Подробнее читайте @yakutia_kp