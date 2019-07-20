Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась

Пропавшая Анна Сычева, которая уехала на машине с двумя малолетними детьми, нашлась. Девушка находится в Краснодаре, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на sakhapress.

Вчера, 19 июля, сестра пропавшей Анастасия Викторовна сообщила корреспонденту новые подробности. Оказалось, что Анна уехала на машине не одна, а двумя детьми — с новорожденным ребенком и трехлетней девочкой. И вот только что стало известно, что Анна, ее муж и двое детей нашлись. Они живы-здоровы и с ними все хорошо.

— Я только что разговаривала с Анной и ее мужем, — рассказала сестра Анны Анастасия Викторовна. — Они сейчас вместе с детьми находятся в Краснодаре. С ними все хорошо.

— А как они там оказались?

— Доехали на машине.

— Получается, что они на машине доехали из Якутска в Краснодар?

— Получается так!

— Дети с ними?

— Да.

Также Анастасия Викторовна обратилась ко всем, кто помогал в поисках Анны: «Хочу выразить всем спасибо за поддержку».

Казалось бы, история закончилась благополучно. Но вопросы остаются. Например, от Якутска до Краснодара примерно 9000 километров. Возможно ли доехать туда на машине всего за четыре дня? И почему отъезд был таким спонтанным, что о нем не предупредили даже ближайших родственников?