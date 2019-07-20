АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
18
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.87
 70.79
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.07.2019, 15:09
Политика
Видео
Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
20.07.2019, 14:17
Происшествия
Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась
20.07.2019, 13:25
Якутск
Фотофакт
Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт
20.07.2019, 13:12
Якутия
Приветствие Айсена Николаева
20.07.2019, 11:17
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
20.07.2019, 11:12
Общество
Фотофакт
Журналист «Якутска вечернего» возглавила газету
20.07.2019, 9:26
Общество
Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»
20.07.2019, 0:04
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
20.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 20 июля 2019
19.07.2019, 23:29
Экономика
Бесплатный мастер-класс по росписи на фарфоре
19.07.2019, 21:55
Якутия
Утверждён состав Оргкомитета в честь 75-летия Романа Дмитриева
19.07.2019, 21:36
Происшествия
Резонанс
Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами
19.07.2019, 21:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20-22 июля
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
19.07.2019, 19:43
Происшествия
В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей
19.07.2019, 19:17
Якутск
Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна
19.07.2019, 18:58
Якутск
С 21 июля проезд по Хатынг-Юряхскому шоссе будет закрыт
19.07.2019, 18:09
Экология
Роспотребнадзор зафиксировал в Батагае опасное загрязнение воздуха
19.07.2019, 17:38
Происшествия
С начала этой недели в Якутске произошло 38 ДТП
19.07.2019, 17:28
Происшествия
ГАИ просит помочь в поисках водителя на черном джипе, сбившего ребенка на велосипеде
19.07.2019, 17:13
Происшествия
В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады
19.07.2019, 16:52
Спорт
Арыйаан Тютрин пройдет отборочный турнир на чемпионат мира
19.07.2019, 16:39
Происшествия
Видео
В Якутске никто не купил электроскутер с рук у пожилого человека
19.07.2019, 16:31
Происшествия
Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны
19.07.2019, 16:19
Якутск
В Якутске ожидаются временные отключения холодной воды
19.07.2019, 16:11
Экономика
Электроснабжение поселка Усть-Нера восстановлено
19.07.2019, 15:59
Погода
В субботу погода в Якутске нормализуется
19.07.2019, 15:42
Происшествия
В пяти районных больницах Якутии выдавалась сомнительная молочная смесь
19.07.2019, 15:32
Судебная хроника
Дело о банкротстве «Якуткурорта» прекращено
19.07.2019, 15:22
Якутск
Скандал
Мэрия Якутска огорошила эстонцев
19.07.2019, 14:45
Культура & Образование
В Центре «Сосновый бор» готовят детям «страновые полдники»
19.07.2019, 14:30
Культура & Образование
Быть библиотекарем – престижно и модно! 
19.07.2019, 14:15
Красота & Здоровье
Якутские неврологи обсудили актуальные темы в Санкт-Петербурге
19.07.2019, 14:00
Общество
Волонтеры «Молодой гвардии» помогли пострадавшим от наводнения в Иркутской области
19.07.2019, 13:00
Политика
В Якутии родители требуют полное секвенирование генома
19.07.2019, 12:48
Якутия
Фотофакт
Эксклюзив
Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы
19.07.2019, 12:44
Политика
О реализации Национального проекта «Культура» расскажут гражданам
19.07.2019, 12:31
Финансы
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
19.07.2019, 12:18
Культура & Образование
Анонс
В Якутске открывается фотовыставка, посвященная Герою России
19.07.2019, 12:05
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезды итальянского цирка: Мы не бьем животных!
19.07.2019, 11:53
Некролог
«Единая Россия» выражает соболезнования
19.07.2019, 11:40
Якутия
Лидеры IT-технологий России представили свои практики в Якутске
19.07.2019, 11:27
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
19.07.2019, 11:14
Происшествия
Рейс из Якутска в Южно-Сахалинск задержали на сутки
19.07.2019, 11:02
Якутск
Автобус 25 поменял маршрут движения
19.07.2019, 10:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: ФГАУ «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский»
19.07.2019, 10:36
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
19.07.2019, 10:23
Судебная хроника
Якутянин ударил полицейского
19.07.2019, 10:11
Экономика
Чем отличается текущий от капитального ремонта?
19.07.2019, 10:00
Происшествия
Видео
Информационное сообщение УФСБ России по Якутии
19.07.2019, 9:48
Экономика
За шесть месяцев Якутскэнерго нанесен ущерб на 67 млн рублей
19.07.2019, 9:35
Происшествия
Пожар на ул. Кальвица
19.07.2019, 9:32
Якутск
Эксклюзив
Мэр не смогла продавить свою креатуру на пост лидера Общественной палаты Якутска
19.07.2019, 9:24
Общество
Из Якутии депортированы 184 мигранта
19.07.2019, 9:12
Культура & Образование
В Якутии ищут останки динозавров
19.07.2019, 9:00
Экономика
Теплоэнергосервис проводит масштабную ремонтную кампанию
19.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 19 июля 2019
18.07.2019, 21:38
Общество
За полгода из Якутии депортированы 184 мигранта
18.07.2019, 21:06
Якутск
Избран председатель Общественной палаты Якутска
18.07.2019, 20:43
Общество
Эксклюзив
Легенды якутской политики, государственные долгожители, «Нескучная политика»
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
18.07.2019, 19:10
Экономика
Магазин «Камелек»: скидки 19 июля!
18.07.2019, 19:04
Якутск
В Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»
18.07.2019, 18:12
Политика
Партийный билет вручен новому члену «Единой России» Ивану Турантаеву
18.07.2019, 17:48
Происшествия
Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости
18.07.2019, 17:42
Якутия
В Нюрбе прошло большое совещание о ходе кормозаготовительной компании в республике
18.07.2019, 17:39
Экология
В Верхоянском районе продолжается тушение природных пожаров
18.07.2019, 17:25
Погода
Прогноз на завтра: В Якутске будет пасмурно и дождливо
18.07.2019, 17:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 19 июля
18.07.2019, 16:52
Якутия
Построены все опоры моста через реку Марха
18.07.2019, 16:48
Культура & Образование
Театр из Якутии украсит культурную программу Чемпионата мира по водным видам спорта в Корее
Происшествия
20 июля 2019, 14:17
618

Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась

Пропавшая Анна Сычева, которая уехала на машине с двумя малолетними детьми, нашлась. Девушка находится в Краснодаре, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на sakhapress.

Вчера, 19 июля, сестра пропавшей Анастасия Викторовна сообщила корреспонденту новые подробности. Оказалось, что Анна уехала на машине не одна, а двумя детьми — с новорожденным ребенком и трехлетней девочкой. И вот только что стало известно, что Анна, ее муж и двое детей нашлись. Они живы-здоровы и с ними все хорошо.

— Я только что разговаривала с Анной и ее мужем, — рассказала сестра Анны Анастасия Викторовна. — Они сейчас вместе с детьми находятся в Краснодаре. С ними все хорошо.

— А как они там оказались?

— Доехали на машине.

— Получается, что они на машине доехали из Якутска в Краснодар?

— Получается так!

— Дети с ними?

— Да.

Также Анастасия Викторовна обратилась ко всем, кто помогал в поисках Анны: «Хочу выразить всем спасибо за поддержку».

Казалось бы, история закончилась благополучно. Но вопросы остаются. Например, от Якутска до Краснодара примерно 9000 километров. Возможно ли доехать туда на машине всего за четыре дня? И почему отъезд был таким спонтанным, что о нем не предупредили даже ближайших родственников?

Источник: https://yakutiamedia.ru/news/834255/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
16.07.2019, 8:37
Происшествия
В Якутии погибло трое детей и четверо взрослых
16.07.2019, 8:45
Происшествия
В Якутской колонии без вести пропал человек
17.07.2019, 13:56
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Афанасия Максимова
15.07.2019, 19:18
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
16.07.2019, 10:29
Происшествия
Экстра
В Якутии встреча с медведем привела к несчастному случаю
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
15.07.2019, 22:36
Происшествия
Страшная трагедия на Лене: утонули дети, пропали взрослые
14.07.2019, 19:45
Общество
Гости из Франции рассказали о своих впечатлениях о Якутии
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
14.07.2019, 9:44
Происшествия
В Якутии загорелась сцена
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
20.07.2019

В Якутии произошло 5 пожаров

Фотофакт
Общество
20.07.2019

Журналист «Якутска вечернего» возглавила газету

Экономика
19.07.2019

Бесплатный мастер-класс по росписи на фарфоре

Резонанс
Происшествия
19.07.2019

Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами

Экстра
Происшествия
19.07.2019

Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах

Якутск
19.07.2019

Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна

Якутск
19.07.2019

С 21 июля проезд по Хатынг-Юряхскому шоссе будет закрыт

Происшествия
19.07.2019

В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады