13.09.2019
18:35
339

Происшествия

Пропавшая в Амурской области девушка хотела посетить Музей мамонта

Пропавшая в Амурской области девушка найдена в Якутии.

Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району на 1055 километре трассыФАД «Лена» была остановлена 17-летняя девушка, которая шла одна без сопровождения взрослых и направлялась в сторону г.Якутска.

Полицейскими было установлено, что несовершеннолетняя проживает в Амурской области и с 10 сентября т.г.находится в розыске МО МВД России «Бурейский». С ее слов, она приехала из Амурской области в Якутию автостопом, чтобы посетить Музей мамонта в г.Якутске.

В настоящее время она передана в органы опеки для решения вопроса о передаче ее законным представителям. Сейчас девушка находится в Хангаласском социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх