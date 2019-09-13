Пропавшая в Амурской области девушка хотела посетить Музей мамонта

Пропавшая в Амурской области девушка найдена в Якутии.

Инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району на 1055 километре трассыФАД «Лена» была остановлена 17-летняя девушка, которая шла одна без сопровождения взрослых и направлялась в сторону г.Якутска.

Полицейскими было установлено, что несовершеннолетняя проживает в Амурской области и с 10 сентября т.г.находится в розыске МО МВД России «Бурейский». С ее слов, она приехала из Амурской области в Якутию автостопом, чтобы посетить Музей мамонта в г.Якутске.

В настоящее время она передана в органы опеки для решения вопроса о передаче ее законным представителям. Сейчас девушка находится в Хангаласском социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.