29.07.2022
14:42
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Происшествия

Пропавшая семья нашлась!

Вечером 28 июля т.г. в Отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация о том, что выехавшие на автомашине в сторону Алданского района родственники с двумя малолетними детьми перестали выходить на связь.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий участковыми уполномоченными полиции города Томмот ОМВД России по Алданскому району установлено местонахождение разыскиваемых в местности, расположенной в 8 километрах от села Улу. С их слов, все это время они отдыхали, собирали ягоды и находились вне зоны действия сети.

В Якутии без вести пропала семья с детьми
Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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