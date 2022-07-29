Пропавшая семья нашлась!

Вечером 28 июля т.г. в Отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация о том, что выехавшие на автомашине в сторону Алданского района родственники с двумя малолетними детьми перестали выходить на связь.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий участковыми уполномоченными полиции города Томмот ОМВД России по Алданскому району установлено местонахождение разыскиваемых в местности, расположенной в 8 километрах от села Улу. С их слов, все это время они отдыхали, собирали ягоды и находились вне зоны действия сети.