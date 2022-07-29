29.07.2022
14:42
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Происшествия
Пропавшая семья нашлась!
Вечером 28 июля т.г. в Отдел МВД России по Хангаласскому району поступила информация о том, что выехавшие на автомашине в сторону Алданского района родственники с двумя малолетними детьми перестали выходить на связь.
В ходе оперативно-поисковых мероприятий участковыми уполномоченными полиции города Томмот ОМВД России по Алданскому району установлено местонахождение разыскиваемых в местности, расположенной в 8 километрах от села Улу. С их слов, все это время они отдыхали, собирали ягоды и находились вне зоны действия сети.
Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
#Алданский район#МВД по Республике Саха (Якутия)#Пропавшая семья нашлась!#республика саха (якутия)#Якутия
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