Пропал житель города Якутска

Следственными органами Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного отсутствия Глазова Сергея Юрьевича, 30.10.1981 года рождения, который ушел из места проживания в сентябре 2018 года и с тех пор не дает о себе знать.

Следствитем установлено, что Глазов 15 сентября 2018 года ушел из дома, расположенного в городе Якутске в мкр. Птицефабрика, д. 4/1, кв.1, и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы Глазова С.Ю.: рост 160-174 см, худощавый, плечи опущенные, лицо овальное, бледное, волосы прямые темно-русые, глаза карие, носит очки, голос глухой, речь ясная, медленная, размер ноги 40-41. Был одет в теплую куртку с надписью «Теплоэнергия», светлый свитер, серые брюки-трико, черные кроссовки. При нем была спортивная сумка синего цвета с теплыми вещами, два сотовых телефона с сим-картами операторов «Мегафон» и «Билайн».

Из особых примет известно, что на правом плече Глазова имеется татуировка.

Лиц, владеющих любой информацией о возможном местонахождении Глазова, просят сообщить об этом в отдел криминалистики следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) по тлефонам: 8 (4112) 455-144, 455-146.