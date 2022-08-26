Пропал интернет — украли 380 метров кабеля под домами на ул. Каландаришвили Якутска

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился представитель компании по предоставлению цифровых услуг и сервисов. Он сообщил о хищении кабелей, расположенных под домами на ул. Каландаришвили, что привело к сбою работы телефонной и интернет связи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска были задержаны с поличным двое подозреваемых – 35-летний и 37-летний мужчины.

Выяснилось, что в течение одного месяца мужчины совершили несколько краж кабелей, спиливая их ножовкой. Все похищенное злоумышленники сдавали в пункты приема цветного металла, чтобы выручить за это деньги.

В настоящее время полицейскими установлена их причастность к 5 эпизодам. Всего подозреваемыми было похищено 380 метров кабеля, а общая сумма материального ущерба составила 137 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».