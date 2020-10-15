15.10.2020
22:51
345
Происшествия
В Екатеринбурге пропал пилот из Якутии — СМИ
В Екатеринбурге пропал 28-летний Руслан Валеев из Якутска. Как рассказали E1.RU родственники мужчины, Руслан — летчик и вместе с коллегами приехал сюда в командировку на повышение квалификации.
Уже в Екатеринбурге он заболел и попал в первую городскую больницу на Декабристов, откуда ушёл днем 13 октября. С тех пор его никто не видел. По телефону связаться с Русланом не получилось.
Подробнее: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69504885.html
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.e1.ru/
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