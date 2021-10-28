«PROопережение»: 16 ноября станут известны имена трех финалистов

В целях совершенствования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и расширения рынка образовательных услуг впервые Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) (ЦОПП) с 20 сентября по 7 октября 2021 года проведен региональный этап межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток-2021 – конкурс лучших онлайн-курсов с открытым доступом среди команд от профессиональных образовательных организаций Якутии.

Всего приняли участие 25 команд, которые в течении образовательного интенсива разработали архитектуру онлайн-курса. По итогам первого этапа экспертной комиссией было отобрано 10 команд для дальнейшего участия. Сегодня все команды при сопровождении менторов дорабатывают образовательную программу и контент онлайн-курсов. До 11 ноября их задача – полностью разработать и упаковать образовательную программу и разместить на цифровую платформу ЦОПП. Имена трех финалистов, которые будут представлять регион на дальневосточном этапе, станут известны 16 ноября.

Николай Дьячковский, менеджер команды «ПедSTARt» Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева» рассказал, что на текущий день команда приступила к части оцифровки образовательной программы.

«В нашей команде 4 участника включая меня. Дизайнером в команде является Алина Куличкина. Она новый сотрудник колледжа, специалист с новыми идеями и вдохновением. Второй участник — Светлана Аввакумова, преподаватель информатики и выполняет роль разработчика в команде. Так что проблем с новыми технологиями не имеет, схватывает все на лету. Последний и самый важный участник — Нюргуяна Иванова. Она методист и лучше всех знает, как составить нормативно правовые документы. Поэтому вся документация команды идет через неё.

Если рассказать о нашем курсе, то он направлен на совершенствование воспитательной работы в учреждениях СПО. На курсе мы показываем какие есть передовые и эффективные инструменты для улучшения воспитательной работы с помощью социальных сетей, которые можно использовать в процессе обучения и воспитания. Мы считаем, что воспитательная работа очень важная часть в жизни любой образовательной организации, в частности у СПО. Так как большинство детей в колледжи и техникумы приходят после 9 класса», — прокомментировал Николай Дьячковский.

Дальневосточный этап проекта пройдет в Якутске с 22 по 26 ноября в формате хакатона. В течение трех дней на одной площадке 12 команд из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края будут работать с реальными кейсами и находить эффективные решения.

Проект проводится Центром опережающей профессиональной подготовки РС(Я) при непосредственной поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования», АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)».