Промышленные предприятия Якутии обязаны обеспечить безопасность вахтовых работников

Вопросы контроля мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в промышленных предприятиях обсудили на совещании у и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилла Бычкова.

Совещание прошло с участием руководителей профильных ведомств, а также промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории республики.

С информацией о текущей эпидемиологической ситуации на местах, проблемах и мерах по недопущению распространения COVID-2019 выступили такие предприятия, как «СГК-1», «Нерюнгри-Металлик», Алданский филиал «Газпром трансгаз Томск», «Газпромнефть Заполярье», «Селигдар» и «Сахатранснефтегаз».

По словам министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, на территориях вахтовых посёлков в связи с эпидемиологической ситуацией предприятиями реализуется широкий комплекс мер. Регулярно совместно с Роспотребнадзором, муниципальными образованиями проводится мониторинг исполнения работодателями регламента обеспечения контроля приезда вахтовых, сезонных и командированных работников из-за пределов Якутии для принятия оперативных мер по устранению выявляемых замечаний.

Согласно действующему регламенту завоза в Якутию вахтовых работников приезжающие сотрудники обязаны проходить тестирование до заезда в регион, обсервацию в течение 14 дней. В свою очередь работодатель должен встретить работников в транспортном узле, организовать их перевозку и обсервацию, а также необходимое медицинское наблюдение до получения результатов анализа на коронавирус.

Кирилл Бычков напомнил, что работодатели обязаны за пять дней до завоза вахтовых работников уведомлять об этом управление Роспотребнадзора по Якутии, Минздрав и отраслевое министерство. Дополнительно будут введены цифровые пропуска. Ранее подобная технология была апробирована в Алдане, теперь её расширят на вахтовых работников и предприятия, применяющих вахтовый метод.

«Необходимо неукоснительно выполнять рекомендации, данные Роспотребнадзором и Минпромом Якутии. Для оперативного реагирования прошу во взаимодействии с ответственными ведомствами и руководством муниципальных образований сверять информацию по мерам профилактики и текущей эпидситуации в ежедневном порядке», – отметил Кирилл Бычков, обращаясь к руководителям промышленных предприятий.