Промышленные компании Якутии готовы к частичной мобилизации

Сегодня, 23 сентября министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко совместно с предприятиями и профсоюзными организациями, представляющими десятки тысяч работников промышленности, обсудили вопросы производства, безопасности и исполнения задач по частичной мобилизации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию в связи с проводимой специальной военной операцией.

«Компании готовы и оказывают содействие в сложившейся ситуации. В нынешних обстоятельствах важно обеспечивать поддержку и развитие экономики региона и всей страны. От промышленности, в первую очередь, как фундамента всех отраслей, на сегодня ждут результатов и максимальной отдачи в работе», — отметил министр.

По итогам совещания руководителям предприятий рекомендовано усилить блоки безопасности, обеспечить достижение плановых показателей, оказывать полное содействие военкоматам и администрациям районов, предусмотреть меры поддержки мобилизованным работникам. И важно — обеспечить прямой диалог с работниками, для чего организовать встречи с коллективами, со своими сотрудниками и информировать каждого о ситуации, дать полные ответы на все вопросы, открыть «горячие линии». Региональное министерство на постоянной основе оказывает промышленным компаниям методическую помощь.