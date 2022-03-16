Промышленность Якутии получит займы от 1% до 3% годовых



Промышленные компании Якутии благодаря республиканскому Фонду промышленности смогут получить займы по ставке от 1% до 3% годовых. Об этом заявил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко, передает ЦУР.

На льготный займ могут претендовать проекты в сфере легкой промышленности, лесной, производства металлоконструкций, ювелирной промышленности и другие. «Фонд ориентирован на развитие перерабатывающих предприятий, импортозамещение, производство новой и востребованной продукции. Производители, которые вкладывают в развитие своей родной республики, должны иметь поддержку от государства», — сказал министр. Он отметил, что в условиях санкций якутская продукция должна иметь конкурентные преимущества. Власти Якутии для повышения устойчивости экономики в условиях новых ограничений планируют докапитализировать финансовые институты, институты развития и поддержки бизнеса. Это позволит удержать траекторию развития отраслей реального сектора экономики в условиях экономической турбулентности.