Промежуточные итоги кампании по промывке сетей водоснабжения

С начала промывочной кампании специалисты АО «Водоканал» провели работу на участках магистральных водолиний по направлениям: «Водоузел №1 – Водоузел №2», «Водоузел №1 – Водоузел №6», «КП Гимеин – Воинская часть», «Водоузел №1 – п. Жатай», Водоузел №2 – котельная 50 квартала”, Водоузел №2 – Водоузел №6.

Также за прошедшую неделю были промыты сети по направлениям «водоузел №2 – водоузел №4» и «водоузел №2 – кот. ЯГУ-1 (1-я часть)”.

Специалисты Якутской ТЭЦ провели промывку своих внутриквартальных сетей, по которым вода добирается до домов №1-№44 по улице Очиченко, №75-№109 по улице Кржижановского, №2-№12/1, №30-№36 и №37/4-№41/5 по улице Челюскина, №31-№33/1 по улице 50 лет Советской армии, №2-№12/1 по улице Бабушкина и №5/1-32/1 по ул. Беринга , №5/10-3/6а по ул. Очиченко.

Также за прошедшую неделю были промыты внутриквартальные сети 40, 45, 51, 54, 129, 136, 138 кварталов, а также сети, по которым вода добирается до:

– домов № 14, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 16, 18 по ул. Халтурина,

– домов №3, 5, 9, 11, 13/1 по ул. Строителей,

– дома №2 по ул. Клары Цеткин,

– домов №41/1, 41/2, 43, 43/2, 45/1, 45/2, 47, 49/1, 49 по ул. Дзержинского,

– домов №17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32 по ул. Коммунаров,

– домов №41/1, 45, 51/1 по ул. Халтурина,

– дома №18, 22, 26, 26/1, 37 по ул. Суворова,

– домов №53, 55, 57, 59, 61 по ул. Дзержинского,

– домов №8, 8/1, 8/2 по ул. Строителей,

– дома №65А по ул. Халтурина,

– детского сада №15.

Специалисты АО «Теплоэнергия» провели промывку своих внутриквартальных сетей подключенных от котельной «Школа Прогород».

Запланированные даты следующих работ по промывке сетей водоснабжения

Специалистами АО «Водоканал»:

13 июля: в/узел №2 – котельная ЯГУ-1 (2-я часть). Под отключение попадают: кварталы Б, В, 1, 36, 57, 61, 60, 64, 67, Залог, кот. Совмин, ЯНИИСХа, ЯГУ-1, Комдрагмет.

Под отключение попадают: кварталы Б, В, 1, 36, 57, 61, 60, 64, 67, Залог, кот. Совмин, ЯНИИСХа, ЯГУ-1, Комдрагмет. 14 июля: водолиния «Новая» : в/узел №6 – в/узел №4. Под отключение попадают: кв. 70, 74, 23, 114, 143, 48-част, 56, 59, бассейн «Самородок», Бизнес-центр (1 питание), ж/д ул.Лермонтова 102, ТРК «Туймаада».

: Под отключение попадают: кв. 70, 74, 23, 114, 143, 48-част, 56, 59, бассейн «Самородок», Бизнес-центр (1 питание), ж/д ул.Лермонтова 102, ТРК «Туймаада». 15 июля: в/узел №6 – в/узел №4. Под отключение попадают: 2, 3, 16, 71, 72, 73, 128, 130, 135, 152 кварталы, дома №83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по ул. Петра Алексеева , дома №31, 33 по ул. Кутузова , ЦЭМП, Вилюйский переулок, Гор.Больница.

Под отключение попадают: 2, 3, 16, 71, 72, 73, 128, 130, 135, 152 кварталы, дома №83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по ул. Петра Алексеева , дома №31, 33 по ул. Кутузова , ЦЭМП, Вилюйский переулок, Гор.Больница. 16 июля: в/узел №6 – кот. 3 квартал . Под отключение попадают: кв. 2, 3, 150, 151, дома №30, 33 по ул. Кутузова, Станция переливания крови, санаторий Якуткурорт, ЯРПД.

. Под отключение попадают: кв. 2, 3, 150, 151, дома №30, 33 по ул. Кутузова, Станция переливания крови, санаторий Якуткурорт, ЯРПД. 21 июля: в/узел №3 – кот.СМУ-16 . Под отключение попадают: авиапорт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ-16. Кирзавод, Маганский тр 2-4 км, ул.Можайского (четные дома).ул.Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, п.Борисовка-2, ТП Хатын-Юрях.

. Под отключение попадают: авиапорт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ-16. Кирзавод, Маганский тр 2-4 км, ул.Можайского (четные дома).ул.Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского, п.Борисовка-2, ТП Хатын-Юрях. 22 июля: в/узел № 6 – ТП “130 квартал” – TП “71 квартал” . Под отключение попадают: 2, 3, 16, 71, 72, 73, 128, 130, 135, 152 кварталы, дома №83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по ул. Петра Алексеева , дома №31, 33 по ул. Кутузова , ЦЭМП, Вилюйский переулок, ЦПКио, Крестьянский рынок, Ледовый дворец.

. Под отключение попадают: 2, 3, 16, 71, 72, 73, 128, 130, 135, 152 кварталы, дома №83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по ул. Петра Алексеева , дома №31, 33 по ул. Кутузова , ЦЭМП, Вилюйский переулок, ЦПКио, Крестьянский рынок, Ледовый дворец. 23 июля: в/узел №6 – кот. 4 кв-л. Под отключение попадают: кварталы 4А, 4Б, 4В, 17, Зал Борьбы, Строительный рынок, База охраны лесов.

Специалистами Якутской ТЭЦ:

13 июля: внутриквартальные сети 47, 48 квартала;

Специалистами АО «Теплоэнергия»:

13 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной «Табага»;

внутриквартальные сети подключенные к котельной «Табага»; 14 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной «Сергеляхское шоссе 10 км»;

внутриквартальные сети подключенные к котельной «Сергеляхское шоссе 10 км»; 15 июля: внутриквартальные сети подключенные к центральному теплопункту «ФАПК Якутия» 52 квартала;

внутриквартальные сети подключенные к центральному теплопункту «ФАПК Якутия» 52 квартала; 16 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной 61 квартала;

внутриквартальные сети подключенные к котельной 61 квартала; 17 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельным “ДЭУ”, “ПТКУ” и “Предприятие 14” 122 квартала;

внутриквартальные сети подключенные к котельным “ДЭУ”, “ПТКУ” и “Предприятие 14” 122 квартала; 20 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной «Совмин»;

внутриквартальные сети подключенные к котельной «Совмин»; 21 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной “Школа 3” 55 квартала и района «Залог»;

внутриквартальные сети подключенные к котельной “Школа 3” 55 квартала и района «Залог»; 22 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной “Чернышевского 60” 122 квартала;

внутриквартальные сети подключенные к котельной “Чернышевского 60” 122 квартала; 23 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной “ЯНИИСХ” 63 квартала;

внутриквартальные сети подключенные к котельной “ЯНИИСХ” 63 квартала; 24 июля: внутриквартальные сети подключенные к котельной 16 квартала.

Как правило отключения водоснабжения происходят в ночь с 22:00 до 6:00 часов.

Общая информация об отключениях воды по мере поступления публикуется на сайте vodokanal–ykt.ru в разделе «Уведомления для абонентов», а также в аккаунте инстаграм @vodokanal_yakutsk.