Прокуроры помогли получить зарплату

В 1 полугодии 2019 года в рамках надзора за соблюдением прав граждан на оплату труда прокурорами выявлено около 4 тыс. нарушений закона, почти 105 млн. руб. своевременно невыплаченной заработной платы.

Для восстановления прав граждан принято около 3 тысяч мер прокурорского реагирования. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 300 лиц. По материалам прокурорских проверок по фактам нарушений прав граждан на оплату труда возбуждено 4 уголовных дела.

Принятыми во взаимодействии с органами власти и контроля мерами выплачено с учетом сохранявшейся на 01.01.2019 задолженности по заработной плате свыше 125 млн.рублей, восстановлены права порядка 1,1 тысяч граждан.

Выплата заработной платы произведена работникам СХСПК «Байар» (1 млн. руб.), ООО «Монолит-Строй» (1,4 млн. руб.), СХПК «Болугур» (1,5 млн. руб.), МУП «Нюрбинское автотранспортное предприятие» (1,8 млн. руб.), МУП «Удачнинское производственное предприятие муниципального хозяйства» (1,9 млн. руб.), МУП «Нюрбинская типография» (2,3 млн. руб.), ГУП «Сахамедпром» (2,9 млн. руб.), АС «Пламя» (4,2 млн. руб.), ООО «Альтор» (8,5 млн. руб.), ООО «Завод базальтовых материалов» (8,7 млн. руб.), АО «Якутскгеофизика» (54,2 млн. руб.) и др.

Прокурорами проверки соблюдения прав граждан на оплату труда с учетом анализа состояния законности продолжаются.