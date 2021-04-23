Прокуроры проверят работу органов из-за ужасного случая в Таймылыре

В связи с убийством в с. Таймылыр Булунского района двух малолетних детей аппаратом прокуратуры республики организован выезд в Булунский район.

В ходе выезда прокуратурой республики будет дана принципиальная оценка деятельности всех органов системы профилактики, их должностных лиц по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории района, в том числе по выявлению и оказанию помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.

Проверкой будет охвачена работа Комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки, полиции, здравоохранения, образования.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение надлежащей организации работы органов системы профилактики, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, утром 19 апреля 2021 года 26-летний житель одного из сел Булунского района нанес ножевые ранения своим сыновьям 1 и 2 лет, после чего совершил попытку свести счеты с жизнью.