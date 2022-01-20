Прокуроры проверили выполнение «собачьего» закона

На контроле органов прокуратуры республики находится соблюдение законодательства об ответственном обращении с безнадзорными животными.

Прокурорами выявлено 355 нарушений закона, в целях их устранения принято свыше 220 актов реагирования.

По мерам прокурорского реагирования утверждено более 30 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы реализации полномочий по содержанию безнадзорных животных.

В результате принятых мер и взаимодействия с органами местного самоуправления созданы приюты для животных в 7 районах республики, в 10 организованы работы по их созданию.

В Департаменте ветеринарии республики выявлены факты отсутствия должного контроля за исполнением муниципалитетами переданных полномочий, выразившиеся в отсутствии проверок, административной практики. В 20 районах республики не проводилась профилактическая работа, направленная на соблюдение гражданами порядка содержания животных, запрет их самовольного выгула. Допускалось ненадлежащее рассмотрение обращений граждан по вопросам нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, проверки по которым, по сути не проводились.

По фактам ненадлежащего отлова безнадзорных животных прокурорами внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 11 лиц, усилена работа специализированных организаций по отлову, дополнительно привлечено 115 работников, выделено 19 единиц автотранспорта.

По фактам непринятия надлежащих мер по отлову безнадзорных животных, обеспечению защиты жизни и здоровья граждан внесены представления главе ГО «город Якутск» и руководителю пункта передержки города Якутска.

По иску прокуратуры 30.12.2021 судом приняты обеспечительные меры по приостановлению выпуска собак в среду обитания.

По ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей г. Якутска по инициативе прокуратуры 29.12.2021 возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Окружной администрации г. Якутск по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

29.12.2021 также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ по факту обнаружения в районе Арктического государственного агротехнического университета г. Якутска трупа женщины с телесными повреждениями.

Расследование указанных уголовных дел на контроле прокуратуры республики.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются, в том числе дается оценка данным о жестоком обращении с животными при их отлове.

Пресс-служба прокуратуры республики